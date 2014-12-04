Кличко пообіцяв, що стелу з Майдану прибирати не будуть

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив в ефірі однієї з радіостанцій, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

“Щодо стели на Майдані розпочалися спекуляції. Я говорив з цього приводу з головним архітектором Києва Целовальником. Стелу прибирати не будуть”, - підкреслив Кличко.

Мер Києва також зазначив, що у даний час триває міжнародний конкурс з визначення кращого проекту зі спорудження меморіалу Героям Небесної Сотні на Майдані. Вже отримано близько 400 пропозицій від архітекторів.

“Найближчим часом вони будуть представлені громадськості для обговорення”, - зауважив Київський міський голова.

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Він також відзначив, що спорудження меморіалу фінансуватиметься за рахунок благодійних коштів, пожертв, виділення бюджетних коштів на його спорудження не передбачені.

Як повідомляв УНІАН, 3 грудня головний архітектор столиці Целовальник в інтерв'ю ВВС Україна заявив, що під час масштабної реконструкції центру Києва з Майдану Незалежності можуть прибрати стелу Незалежності і скляні куполи.

Остаточні рішення залежатимуть від результатів архітектурного конкурсу, підсумки якого підіб'ють до кінця весни 2015 року, уточнив він.