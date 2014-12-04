Іноземним дипломатам запропонували облаштувати київські парки

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в інтерв'ю журналістам після зустрічі з іноземними дипломатами, на якій їм було запропоновано взяти участь в упорядкуванні зон відпочинку киян та створити там осередки культури і традицій своїх країн.

“Я звернувся до представників посольств, і місто також буде допомагати в цьому напрямку, щоб зробити парки комфортними, чистими та європейськими. І така ідея підтримана дуже активно”, - повідомив Кличко.

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За його словами, після зустрічі до нього, зокрема підійшли представники посольств Швейцарії та Казахстану.

“Декілька пропозицій є, де представники посольств готові взяти під опіку парк та облаштувати його з нагадуванням тієї чи іншої країни, яку вони представляють. Обов'язково ми будемо говорити про ці парки і презентувати їх уже навесні”, - сказав Кличко.

Він звернув увагу на те, що якраз є декілька місяців, щоб підготуватись і здійснити відповідну роботу, а в травні, у найкращий час для облаштовування зелених зон, презентувати варіанти.

За словами Кличка, відповідний досвід співпраці з іноземними представництвами є у більшості країн світу, і «цей гарний досвід має взяти також і Київ як європейська столиця».

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Він нагадав, що в Києві є місця, які стилізовані посольствами: парк імені Гейдара Алієва на вулиці Глибочицькій, створений за ініціативи Посольства Азербайджану; сквер імені Шота Руставелі на перетині вулиці Шота Руставелі та вулиці Саксаганського, відкриттю якого сприяло Посольство Грузії. «Ці комфортні громадські простори органічно вписалися в архітектуру міста і набули популярності у киян та туристів, які приходять туди відпочивати», - сказав мер столиці.