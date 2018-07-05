Створенню музею на Поштовій заважає Міністерство культури – заступник голови КМДА

За словами Олексія Резнікова, Міністерство культури зайняло пасивну позицію в ситуації з Поштовою площею і не поспішає виконувати свої обов'язки.

Відповідно до законодавства, створення музею на Поштовій площі в Києві знаходиться в компетенції Міністерства культури. Однак воно зайняло пасивну позицію у цьому питанні і не реагує на пропозиції щодо співпраці зі столичною владою.

Про це в інтерв'ю виданню «КиевВласть» розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Олексій Резніков.

«Відповідно до українського законодавства, усе, що виявляється під час археологічних розкопок, автоматично стає надбанням народу, загальнодержавним надбанням. І єдиний уповноважений орган, який може цим розпоряджатися і контролювати, – Міністерство культури. Це ж стосується і розкопок на Поштовій площі», – підкреслив Резніков.

Однак, за його словами, Міністерство культури зайняло пасивну позицію в ситуації з Поштовою площею і не поспішає виконувати свої обов'язки.

«Ми не повинні примушувати Мінкульт включатися – це їх прямий обов'язок. Але від імені міста ми написали низку листів на адресу міністра культури Євгена Нищука з пропозицією після того, як вони дадуть оцінку знайдених артефактів, передати їх до київських музейних фондів. Ці знахідки можуть стати гарною експозицією для філії Музею історії Києва, де б він не був – на Поштовій площі, в Гостинному дворі або ще деінде. Але, на жаль, чотири роки діалогу не увінчалися поки жодною активністю. Ми зустрічалися, просили відновити діяльність робочої групи, подавали кандидатури до цієї робочої групи, включаючи активістів. І в березні 2018 року був затверджений список нової робочої групи. Але ця група досі жодного разу не зібралася», – констатував заступник голови КМДА.

Він висловив сподівання, що народні депутати підтримають постанову про збереження історико-культурної спадщини на Поштовій площі, яка, за суттю , зобов'яже Мінкульт і весь Кабмін розглянути питання про надання статусу національного значення розкопок на Поштовій площі.

«І розкопки, які будуть фінансуватися з держбюджету, у разі втрати інвестора, буде контролювати Мінкульт. І вже державні органи будуть вирішувати – чому і в якому форматі бути під Поштовою площею. Дослідити, оцінити і зберегти – це завдання Міністерства культури спільно з НАНУ. Але це інфраструктурний об'єкт – і ми всі зацікавлені в тому, щоб у Києві з'явилося ще одне туристичне місце. Тому ми готові бути партнерами Міністерства культури, якому може бути, не вистачає фінансування або рішучості», – заявив Резніков.

Втім, він підкреслив, що поки що позиція Міністерства культури викликає питання і лише затягує процес створення музею на Поштовій.

«Поки поведінка Мінкульту, м'яко кажучи, дивна. Нещодавно з цього міністерства до нас звернулися з проханням передати їм облікові документи, щоб надати розкопкам під Поштовою площею статусу національних. Але суть в тому, що ще в минулому році ми їм надіслали ці документи», – зазначив заступник голови Київської адміністрації.

Нагадаємо, у 2013 році столичне керівництво дозволило ТОВ «Хенсфорд-Україна» побудувати на Поштовій площі підземний торгово-розважальний центр. Однак під час підготовки котловану була виявлена дерев`янна вулиця часів Київської Русі XI-XII століть. З 2015 року тут працювали археологи, яким вдалося виявити цілий історичний квартал.