У Києві бійці АТО вимагають від суду не позбавляти їх житла - ЗМІ

Під Київським апеляційним адміністративним судом проходить акція військовослужбовців, які вимагають продовжити будівництво житлового комплексу "Покрова" на вулиці Січових Стрільців, 59. Біля стін будівлі зібралися військові, які представляють підрозділів АТО і люди, які вклали свої гроші в будівництво будинку.

В руках у мітингувальників плакати з гаслами "Суддя! Віднови законне будівництво","Депутат! Не тисни на суд" і "Активістам-здирникам грошей не дамо", повідомляє видання "Апостроф".

За словами учасників акції, на її проведення їх спонукав розгляд в суді питань про відновлення документів, необхідних для продовження будівництва. Вони розповідають, що житловий комплекс "Покрова" почав будуватися в 2016 році на землях підрозділу Міноборони, але вже через рік роботи зупинилися. Причиною стало скасування одного з ключових документів - містобудівних умов і обмежень - як кажуть військові, з надуманих причин. Суд помилково вважав, що документ, який діє до закінчення будівництва, насправді повинен бути дійсним не менше двох років. В результаті документ був анульований, а слідом анулювали і виданий державою дозвіл на будівництво.

Учасники акції зазначають, що за домовленістю з забудовником десять відсотків квартир в новому будинку призначені для військовослужбовців, в тому числі тих, які брали участь в бойових діях на сході країни. Крім того, страждають і звичайні люди, які купили квартири в споруджуваному будинку.