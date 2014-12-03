У Києві почали роботу мобільні пункти обігріву (список адрес)

Про це повідомляє прес-служба головного управління ДСНС України у місті Києві.

У пункти може звернутися кожен, хто потребує допомоги в морозні дні, сказано в повідомленні.

В кожному пункті цілодобово перебуватимуть рятувальники. Громадяни, які потребують допомоги забезпечуватимуться гарячим чаєм та їжею.

Пункти встановлені із дотриманням всіх правил протипожежної безпеки та санітарно-гігієнічних норм.

Читайте такожПолтавщина: на мобільних пунктах обігріву працюватимуть медикиДіяльність пунктів обігріву буде припинена після завершення періоду низьких температур.

Мобільні пункти обігріву в Києві розташовуються за такими адресами:

- вул. Рибальська, 14-16 (Печерський р-н);

- вул. Фролівська, 9/43 (Подільський р-н);

- пр. Перемоги, 69/1 (Святошинський р-н);

- вул. Касіяна, 7 (Голосіївський р-н);

- пр. Глушкова, 1 (Солом’янський р-н);

- вул. Малиновського, 6 (Оболонський р-н);

- вул. Кібальчича, 1 (Дніпровський р-н);

- вул. Жукова, 4-А (Деснянський р-н);

- вул. Молдавська, 3-А (Шевченківський р-н);

- вул. Кошиця, 5-А (Дарницький р-н).