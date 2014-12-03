У Києві оголосили штормове попередження

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зокрема, за даними Українського гідрометцентру, завтра, 4 грудня, у Києві очікується погіршення погодних умов: вночі та в першій половині дня - туман, на дорогах ожеледиця.

Комунальні служби міста повністю готові розчищати вулиці столиці від ожеледиці, посипати їх сіллю чи піском, запевняють у КМДА. Утім туман може значно ускладнити рух на автошляхах Києва.

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У зв’язку з цим, міська влада звертається до киян з проханням без нагальної потреби не користуватися завтра власними автомобілями, а надавати перевагу громадському транспорту.