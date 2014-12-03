З Майдану можуть прибрати колону Незалежності - BBC

Крім того, тротуар уздовж Хрещатика можуть розширити за рахунок двох смуг проїжджої частини, сказав Сергій Целовальник в інтерв'ю ВВС Україна.

Остаточні рішення залежатимуть від результатів архітектурного конкурсу, підсумки якого підіб'ють до кінця весни 2015 року.

Серед запланованих нововведень – система пам'ятників учасникам протестів, музей Майдану і Міжнародний культурний центр в приміщенні Українського дому.

Головний архітектор Києва також допускає, що внаслідок конкурсу можуть змінити і підземний простір під Майданом і Хрещатиком, де нині працюють магазини.

З Майдану, допускає Сергій Целовальник, можуть також прибрати скляні куполи і монумент Незалежності.

"Колона – це символ імперії, символ тоталітарності. А ми ж будуємо демократичну державу, так?", - сказав він ВВС Україна.

"Крім того, що Майдан, ймовірно, видозміниться, може виникнути відкритий вгору підземний простір, який об'єднає дві сторони Майдану, або рівень над проїжджою частиною площі, і сама площа стане форумом над усім цим простором", - розповів архітектор.

У конкурсному завданні також передбачено, що частину дороги на Хрещатику звузять з восьми до шести автомобільних смуг, розширивши натомість тротуар.