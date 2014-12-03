Суд повернув державі 38 гектарів під Києвом, незаконно переданих екс-нардепу

Як повідомили УНІАН в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, йдеться про землі на території Гнідинської сільської ради.

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Встановлено, що ці землі були виділені рішенням Гнідинської сільради для ведення фермерського господарства та подальшого їх відчуження на користь родини колишнього народного депутата України. Однак, як з’ясувалося у ході прокурорської перевірки, питання про передачу у приватну власність вказаних земельних ділянок на сесії сільської ради не розглядалося і рішення щодо їх відчуження не приймалося, заявили в Генпрокуратурі.

У зв’язку з цим міжрайонна прокуратура пред’явила позов до Бориспільського міськрайонного суду про визнання недійсними рішень органу місцевого самоврядування та виданих на їх підставі державних актів, а також витребування спірних ділянок із незаконного користування у власність держави.

Суд, погодившись із доводами прокурора, визнав недійсними рішення сільської ради, правочини, державні акти та витребував земельні ділянки із незаконного користування на користь держави, йдеться в повідомленні.