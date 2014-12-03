КМДА хоче закликати киян відмовитися від феєрверків на свята
11:14, 03 грудня 2014Київ
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Зараз у Києві є негласна рекомендація не використовувати піротехніку.
Киян попрохають не користуватися феєрверками цього разу / Фото УНІАН
Столична влада закликатиме киян відмовитися від феєрверків на свята.
Вони пояснюють, що зараз не до гучних святкувань, а вибухи можуть сполохати людей.
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Зараз у Києві є негласна рекомендація не використовувати піротехніку. А найближчими днями чиновники порадяться, як оформити дане прохання до киян перед Новим роком.
Хоча досі гучних скандалів із запуском феєрверків не було, КМДА просить киян на свята підняти собі настрій іншими способами.
Столичні урядники закликатимуть киян відмовитися від феєрверків на свята
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