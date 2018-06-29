Олексій Резніков: Рішення про створення музею на Поштовій площі було прийняте ще у 2015 році

"Питання про створення музею вирішено три роки тому: у 2015 році 28 жовтня за підписом Віталія Кличка видане розпорядження КМДА № 1055 про збереження, дослідження та консервацію археологічних знахідок на Поштовій площі", - заявив заступник голови КМДА.

Заступник голови КМДА Олексій Резніков повідомив, що рішення щодо створення підземного археологічного музею на Поштовій площі було прийняте ще у 2015 році. Про це він сказав в ефірі каналу «112».

«Питання про створення музею вирішено три роки тому: у 2015 році 28 жовтня за підписом Віталія Кличка видане розпорядження КМДА № 1055 про збереження, дослідження та консервацію археологічних знахідок на Поштовій площі, а вже 2016 року комунальним підприємством «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», що є замовником реконструкції транспортної розв’язки на Поштовій площі, проведено процедуру закупівель та укладено договір на проведення наукового дослідження та експериментального розроблення у сфері інших природничих наук та виконання комплексу досліджень та наукової обробки археологічних знахідок для створення підземного археологічного музею на Поштовій площі. Саме через розробку концепції експерти музейної справи, історики, архітектори визначать, яким бути музею», – розповів Олексій Резніков.

Він зазначив, що переможцем закупівель стало ТОВ «Науково-практичний центр реконструкції історичного середовища» (НПЦ реконструкції історичного середовища).

За словами Олексій Резнікова, у 2016 році, при ухваленні бюджету міста Києва та Програми економічного та соціального розвитку на 2017 рік, було закладено фінансування суми договору з НПЦ реконструкції історичного середовища на рівні 17,81 млн грн. У 2017 році за фактично виконані роботи з бюджету міста сплатили 1,3 млн грн. У тому числі, роботи включали й розробку концепції створення підземного археологічного музею. «Передбачений договором календарний план виконання робіт НПЦ, починаючи з І кварталу 2017 року порушено, концепція підземного археологічного музею не розроблена. Тут вже актуальним є питання розірвання договору з вказаною ТОВ, експертизи використання бюджетних коштів нею та проведення міжнародного архітектурного конкурсу на створення концепції», – додав заступник голови КМДА.

Також Олексій Резніков нагадав, що минулого тижня Київрада прийняла рішення, яким передбачене створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології».

«Це необхідно, адже в Україні немає спеціальних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації знахідок на Поштовій площі. У новоствореному КП працюватимуть спеціалісти, які переймуть міжнародний досвід. Таким чином, столиці вдасться зберегти всі знахідки з Поштової. І, до речі, це новаторське рішення, адже такого центру немає не тільки в інших українських містах, але й на рівні держави. Це при тому, що в Україні близько 400 історичних міст», – підсумував заступник голови КМДА.

Нагадаємо, 21 червня Київрада прийняла рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі. Рішення «Про організаційно-правові заходи щодо збереження пам’ятки археології місцевого значення «Ділянка прибережного міського кварталу Середньовічного Києва (ХІ-ХІХ ст.) на Поштовій площі в місті Києві» та музеєфікації об’єктів культурної спадщини» підтримали 68 депутатів.

Рішення, серед іншого, передбачає створення комунального закладу «Центр консервації предметів археології» та проведення міжнародного архітектурного конкурсу.

Вирішувати, яким бути музею на Поштовій площі, мають експерти музейної справи, історики, архітектори та археологи.

У березні поточного року Київська міська державна адміністрація ініціювала і провела за участю міжнародних експертів (ICOMOS, ICOM та ICROM, ЮНЕСКО) конференцію з питань консервації залишків дерев’яних конструкцій та їх використання надалі для наповнення експозиції майбутнього музею.