Кияни зможуть в режимі online визначити можливість отримання субсидії

Про це повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації (КМДА) з посиланням на заступника голови КМДА Петра Пантелєєва.

Крім того, кияни зможуть отримати консультацію, зателефонувавши на "гарячу лінію" районних управлінь праці і соціального захисту, зазначив він.

Читайте такожСубсидії на оплату житлово-комунальних послуг обіцяють 1,6 млн сімей

Онлайн-калькулятор розміщений на офіційному сайті КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр" під назвою "Орієнтовний online розрахунок субсидій". Тут також розміщена додаткова інформація для мешканців столиці, що стосується соціальних норм споживання житлово-комунальних послуг.

"Міська влада розробила ряд заходів, які допоможуть тим киянам, які потребують державної допомоги при оплаті за житлово-комунальні послуги", - зазначив заступник голови КМДА.

За словами Петра Пантелєєва, на сьогоднішній день понад 34 тис. київських сімей є отримувачами житлових субсидій. У зв'язку з підвищенням тарифів кількість сімей, які можуть претендувати на отримання державної допомоги, збільшується.

Онлайн-калькулятор дозволяє громадянам провести попередні розрахунки сукупного доходу і визначити розмір обов'язкового платежу за комунальні послуги. Далі необхідно провести порівняння обов'язкового платежу і платежу за послуги в межах визначених норм. Якщо він менше місячного платежу в межах соціальних норм, то сім'я може звернутися за житловою субсидією, пояснив заступник голови КМДА.