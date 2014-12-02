Кличко: Київрада вирішила звільнити сім'ї киян-учасників АТО від сплати комуналки

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко під час зустрічі бійців 12-го батальйону територіальної оборони «Київ», які прибули у вівторок ввечері на ротацію із зони АТО в учбовий центр сухопутних військ ЗСУ «Десна».

«Я приїхав зустріти справжніх патріотів, які на сході захищають незалежність нашої держави. Ми як київська громада робимо все, щоб їх підтримати. Ми надаємо техніку, швидкі допомоги, аптечки та інше обладнання – все необхідне, чого потребують бійці. Крім того, Київрада прийняла рішення звільнити родини учасників АТО від сплати за комунальні послуги. Це рішення вступає в силу із січня 2015-го року», - наголосив мер.

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Кличко також виступив з ініціативою, щоб бійці, які сьогодні повернулися із зони АТО, пройшли маршем по Хрещатику, щоб кияни могли зустріти їх та подякувати за самовіддану службу.

«Ми ще не говорили із командуванням частини, але сподіваємося, що на вихідних хлопці зможуть приїхати до Києва і пройти маршем по Хрещатику. І кияни зможуть подякувати тим, хто захищає незалежність та територіальну цілісність України», - зазначив міський голова.

Коментуючи питання щодо дислокації та надання озброєння батальйону «Київ», Кличко підкреслив, що ці питання знаходяться у компетенції Міністерства оборони.

«Вибір місця дислокації, а тим більше надання зброї, є виключною компетенцією Міноборони. Тим не менше, ми зараз ведемо переговори з міністерством щодо надання місця розташування дислокації батальйону», - цитує Кличка прес-служба КМДА.