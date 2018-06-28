Кличко привітав українців з Днем Конституції: «Дуже важливо демонструвати і нашим громадянам, і всьому світу, що ми – правова європейська держава»

Мер Києва Віталій Кличко привітав українців із Днем Конституції. Він наголосив на важливості того, аби положення і норми української Конституції були не тільки деклараціями, а реально працювали на благо громадян України.

«Сьогодні, коли Україна проходить через складні випробування, відстоюючи свою державність і незалежність, дуже важливо демонструвати і нашим громадянам, і всьому світу, що ми – правова європейська держава. Держава, яка створює демократичне суспільство, працює над підвищенням стандартів життя. І неухильно дотримується демократичних прав і свобод громадян», – підкреслив Віталій Кличко.

Він нагадав, що перша українська Конституція Пилипа Орлика була упорядкована понад 300 років тому. І вона однією з перших в Європі і в світі створила демократичні стандарти поділу влад в управлінні між законодавчою, виконавчою та судовою гілками.

Віталій Кличко зазначив, що ухвалення нової української Конституції в 1996 році стало найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина в Україні. «І важливо, аби положення і норми української Конституції були не тільки деклараціями, а реально працювали на благо громадян України. Щоб кожен українець почувався захищеним і відчував, незалежно від посади, соціального статусу, політичних і релігійних переконань, що живе у сучасній, європейській, демократичній державі, де панує закон і главенствує право», – заявив Віталій Кличко.