Активісти знову перекрили Хрещатик у Києві (відео)

У вівторок увечері, 2 грудня, десятки активістів перекрили кут вулиць Хрещатик і Михайлівської біля Будинку профспілок.

Про це повідомляє ТСН. Вони вимагають відставки Генерального прокурора Віталія Яреми та розслідування масових розстрілів на Майдані. Читайте такожУ Києві молодь перекрила Хрещатик, вимагаючи уваги влади "Вимагають відставки Яреми і кричать: "Київ вставай - Ярему виганяй", "Слава Київській Русі - новоросія з*сі!". Співають державний гімн", - повідомляє на своїй сторінці студентське об'єднання "Варта Києва". Станом на 21.40 активісти звільнили Хрещатик для проїзду транспорту. Нагадаємо, увечері 1 грудня близько 100 активістів перекрили Хрещатик.

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