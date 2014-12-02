Через аварію тепломережі кілька корпусів "Охматдиту" залишилися без тепла

Внаслідок аварії тепломережі на проспекті Перемоги в Києві залишилися без опалення два корпуси Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит»: педіатричне відділення і центр онкогематології та трансплантації кісткового мозку. Всього там перебуває 130 дітей.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства охорони здоров’я, до лікарні виїхали в.о. міністра Василь Лазоришинець та голова Держслужби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський.

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У ході наради з питань врегулювання ситуації було прийнято рішення про евакуацію дітей до інших приміщень.

"60 дітей із корпусу ендокринології переведено до інших корпусів, а корпус онкогематології – це стерильна зона, дітей звідти виводити не можна, тому там підключили обігрівачі, генератори. Поки що температура не впала", – йдеться у повідомленні.

Відновлення теплотраси очікується до ранку середи.