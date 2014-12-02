КМДА уклала договір про створення мережі Wi-Fi у київському метро до кінця 2015 року

Оператор віртуальної національної мережі мобільного зв'язку «Фідомобайл» підписав договір з Київською міською державною адміністрацією (КМДА) про створення до кінця 2015 року мережі бездротового швидкісного Інтернету (Wi-Fi) у Київському метрополітені, вартістю 100 млн. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, договір між сторонами про будівництво мережі Wi-Fi в столичному метрополітені було підписано сьогодні, 2 грудня.

Згідно з угодою, будівництво мережі має охопити 52 станції, тунелі ліній метрополітену, а також 774 вагони рухомого складу.

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Надавати послугу компанія планує під брендом Mosquito, послуга доступу до інтернету буде безкоштовною для пасажирів за рекламною моделлю або платною згідно з тарифами без обмежень швидкості.

Крім того, станції метрополітену буде оснащено системами відеоспостереження.

У рамках пілотного проекту першою станцією метро з Wi-Fi стане Майдан Незалежності, тоді як повністю проект планується реалізувати до кінця 2015 року.

Водночас, відповідаючи на питання УНІАН, генеральний директор компанії «Фідомобайл» Джеф Хаулі повідомив, що терміни покриття станцій Київського метрополітену мережею Wi-Fi безпосередньо залежать від того, як скоро буде видано владою дозвільні документи на будівництво.

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«Це фантастичний план, щоб запустити пілотний проект до кінця цього року. Ми хочемо, але це залежить від бюрократичної системи, дозволів не тільки від метрополітену, а й решти міністерств, зокрема, Міністерства культури, МВС, СБУ й інших. Якщо одержимо дозвіл, то реалізуємо», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, з 2013 року інвестиційна комісія КМДА кілька разів оголошувала конкурси на будівництво мережі Wi-Fi у столичному метрополітені, але через відсутність інтересу з боку інвесторів або відсутності повних пакетів необхідних документів конкурси не відбулися.

Востаннє конкурс було оголошено 21 травня 2014 року, коли права на будівництво мережі Wi-Fi отримав оператор віртуальної національної мережі мобільного зв'язку «Фідомобайл».

Будівництво мережі має охопити 52 станції, тунелі ліній метрополітену протяжністю 67,5 км (в разі відкриття нових станцій і будівництва нових перегонів — на них також), а також 774 вагони рухомого складу. Крім того, переможцеві конкурсу необхідно буде збудувати систему відеоспостереження на 37 станціях.

Довідка УНІАН. «Фідомобайл» - оператор віртуальної національної мережі мобільного зв'язку і мережі бездротового широкосмугового доступу в Інтернет на території України. «Фідомобайл» засновано і зареєстровано в 2013 році «Фідобанком» (Київ), який належить бізнесменові Олександру Адаричу.