Кличко відкрив після капремонту першу чергу парку «Перемога» в Дніпровському районі

Парк “Перемога” - це найбільша зона відпочинку в Дніпровському районі, розташована у сосновому лісі, площею 65 га.

Мер Києва Віталій Кличко відкрив після капітального ремонту першу чергу парку "Перемога" в Дніпровському районі столиці.

Про це повідомляється на сайті klichko.org.

“Київ – це місто парків. І ми наполегливо працюємо над тим, аби ці парки відповідали світовим стандартам. Були справді сучасними, комфортними та безпечними зонами відпочинку для киян та гостей столиці”, - сказав Кличко. - Наприкінці квітня ми інспектували хід робіт у парку “Перемога”, а сьогодні відкриваємо після капітального ремонту першу чергу парку”, - додав він.

Парк “Перемога” - це найбільша зона відпочинку в Дніпровському районі, розташована у сосновому лісі, площею 65 га. Облаштований він був понад півстоліття тому. Останнє перепланування парку здійснювали 10 років тому.

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На сьогодні зробили капітальний ремонт на 7 гектарах паркової зони - від декоративної водойми до вул. Жмаченка. В планах - оновлення 35 га парку. Подальші роботи здійснюватимуть на території парку від декоративної водойми до ЖК «Паркові озера».

У оновленій частині парку прокладені нові доріжки, встановленні лави та урни, облагородженні зелені насадження та облаштовані майданчики для дітей і молоді. Зокрема, сучасний дитячий ігровий комплекс, зона для занять спортом, два багатофункціональних поля для гри в футбол, баскетбол і волейбол. Також є екопарковки з боку вулиці Жмаченка та облаштовано тимчасовий полив.

“Має парк і свою родзинку – японський куточок. Це міні-оаза у японському стилі з квітником та стилізованим містком. Неподалік японського куточку можна побачити екодиван з газонної трави, який, сподіваюся, стане улюбленою фотозоною для відвідувачів парку”, - зауважив Кличко.

Масштабні роботи з реконструкції столичних парків тривають з минулого року. Зокрема, у 2017 році було відкрито першу чергу парку “Наталка” на Оболоні. Місяць тому – оновлену зону відпочинку «Володимирська гірка». А минулого тижня - парк “Відрадний” у Солом’янському районі столиці.

Масштабні капітальні ремонтні роботи наразі тривають у Сирецькому парку, парку «Совки», парку Партизанської слави, на другій черзі парку «Наталка».