Небезпечний паркан ботсаду на бульварі Шевченка відремонтують до травня 2015 року - Кличко

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час огляду огорожі разом з ректором Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Леонідом Губерським, повідомили УНІАН у прес-службі Київського міського голови.

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“Ми бачимо, в якому жахливому стані паркан навколо Ботанічного саду. Йому більше 100 років, він майже ровесник університету імені Шевченка. Деякі конструкції сповзають вниз по схилу. Ця огорожа не тільки псує зовнішній вигляд міста, головне – вона небезпечна, бо будь-якої миті може обвалитися. Тож ми знайшли кошти на цей проект, залучивши меценатів, соціально-відповідальний бізнес”, - зазначив Кличко.

За його словами, ціна цього проекту – 8 млн грн. В рамках передбачених робіт буде оновлено близько 600 м паркану. Роботи планують завершити навесні 2015 р.

Кличко підкреслив, що огорожа знаходиться не на балансі міста, а на балансі університету, але виш не має коштів на її повну реконструкцію. Водночас університет Шевченка виділить на цей проект близько 1 млн грн, а решту залучила міська влада завдяки спонсорам.

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“Ми зверталися до Міносвіти, але складний час. Грошей на це немає. Тому залучаємо благодійників, небайдужих людей, які живуть у нашому місті і хочуть, щоб Київ виглядав гарним і сучасним, але, водночас, зберігав свою історію. Тільки разом ми можемо змінити наше місто”, - сказав Кличко.

За його словами, оновлена огорожа не втратить своєї ідентичності, збереже архітектурний стиль. Крім того, на паркані будуть встановлені ліхтарі.