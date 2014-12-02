У Київській області почали відключати світло для економії

Про це повідомляє «Українська правда».

Мешканці Київщини повідомляють, що відключали електропостачання вже у Макарівському та Бориспільському районах, містах Ірпені та Бучі. У Ворзелі також не було світла з 6 до 8 вечора 1 грудня та з 8 до 10 ранку 2 грудня.

Як повідомили у "Київобленерго", аварійні відключення почали застосовувати по всьому столичному регіону у зв’язку з відключенням блоку №3 на Запорізькій АЕС.

"Відключення не лише на Київщині, ці відключення по всій Україні. З метою економії", - відзначили у колл-центрі обленерго.

Як повідомляє сайт "Київобленерго", 2 грудня відключили світло в регіоні о 7:41 ранку.

"Тривалість та обсяги відключень електроенергії в подальшому будуть регламентовані диспетчером Центральної енергетичної системи України", - йдеться в повідомленні.

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"Київобленерго" закликає всіх споживачів столичного регіону економно та раціонально використовувати електричну енергію та не користуватися одночасно декількома потужними електроприладами.

"Особливо актуальним питання обмеження споживання електроенергії стоїть у години найбільшого навантаження: з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 23:00 години", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, про аварійні відключення світла на Київщині через дефіцит електроенергії заговорили ще у вересні. Столична компанія "Київенерго" також попередила киян про можливе обмеження електропостачання.

1 грудня графіки аварійних відключень електропостачання ввели для для промислових підприємств та організацій у Києві.

На початку листопада голова наглядової ради "Київенерго" Іван Плачков заявив, що компанія розглядає можливість підняття тарифів на електроенергію для населення, аби уникнути можливих віяльних відключень світла.