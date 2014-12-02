Кількість потягів київської міської електрички скорочено

Про це повідомили в прес-службі підприємства. Згідно з повідомленням, з 2 грудня в ранкові години скасовується відправлення за маршрутом Дарниця-Київ-Петрівка-Дарниця складів№ 7203, 7205, 7207, 7410, 7204, у вечірні години - складів № 7211, 7215, 7210, 7214.

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Як зазначають представники "Київпастрансу", перевезення пасажирів міською електричкою здійснюються 10 електропотягами, а 2 електропотяги, які курсували за скороченим маршрутом Дарниця-Київ-Петрівка - Дарниця, знаходяться на ремонті.

Довідка УНІАН. Рух міської електрички здійснюється по кільцю довжиною 50,8 км з 15 зупинками: Дарниця, Лівобережна, Троєщина-1, Троєщина-2, Київ-Петрівка, Зеніт, Вишгородська, Сирець, Рубежівська, Борщагівка, Київ-Волинський, Караваєві Дачі, Видубичі і Лівий берег. Вартість проїзду в електричці станом на жовтень становила 1,70 грн.