Київраді пропонують перейменувати Новоросійську площу

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Київради Павла Бригинця. "Надходять численні звернення мешканців столиці, які вкрай обурені тим, що у Дніпровському районі міста Києва до цього часу є площа з проросійською назвою: Новоросійська площа. Громада переконана, що настав час відмовлятися від радянських та проросійських назв адміністративних одиниць країни", - заявив депутат.

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В даному випадку пропонується перейменувати Новоросійську площу в Чернігівську площу, оскільки вона розташована в напрямку Чернігова і поруч знаходиться станція метро "Чернігівська".

Він також зазначив, що оскільки за цією адресою немає житлових будинків, то на перейменування буде витрачено набагато менше коштів.