Київраді пропонують перейменувати Новоросійську площу

12:04, 02 грудня 2014
Київ
0

В Київраді ініціюють перейменування Новоросійської площі в Києві.

Новороссийскую площадь предлагают переименовать / ru.wikipedia.org

Про це УНІАН повідомили у прес-службі депутата Київради Павла Бригинця. "Надходять численні звернення мешканців столиці, які вкрай обурені тим, що у Дніпровському районі міста Києва до цього часу є площа з проросійською назвою: Новоросійська площа. Громада переконана, що настав час відмовлятися від радянських та проросійських назв адміністративних одиниць країни", - заявив депутат.

Читайте такожВулиці Фрунзе в Києві повернуть історичну назву

В даному випадку пропонується перейменувати Новоросійську площу в Чернігівську площу, оскільки вона розташована в напрямку Чернігова і поруч знаходиться станція метро "Чернігівська".

Він також зазначив, що оскільки за цією адресою немає житлових будинків, то на перейменування буде витрачено набагато менше коштів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter