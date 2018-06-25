Кличко: Київ отримав членство у Світовій асоціації автомобільних магістралей

Кличко наголосив, що ремонт доріг є одним із основних напрямків зусиль столичної влади.

Київ отримав членство у Світовій асоціації автомобільних магістралей. Сертифікат про набуття членства меру столиці Віталію Кличку передав заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль.

"Сьогодні у нас приємна новина. Київ отримав від Світової асоціації автомобільних магістралей сертифікат про офіційний вступ нашого міста, як суб’єкта, до Асоціації, - відзначив мер під час офіційної церемонії. - Київ став ще на крок ближче до глобальної інформації про дорожню інфраструктуру – безпечну, сучасну і комфортну. До того ж, місто Київ – перша столиця в Європі, яка стала окремим суб’єктом Асоціації, в основному в організації представлені країни на рівні урядів. І ми будемо використовувати всі переваги платформи, якою є Світова асоціація автомобільних магістралей, для того, щоб і надалі розвивати дорожню інфраструктуру Києва», - відзначив мер.

Кличко наголосив, що ремонт доріг є одним із основних напрямків зусиль столичної влади.

Він нагадав, що тільки за останніх чотири роки у Києві було капітально відремонтовано більш ніж 667 кілометрів столичних автошляхів і проїздів, а це майже 40 % від загальної протяжності доріг в столиці. “За два останніх роки відремонтовано понад 500 кілометрів доріг. І наше завдання в найближчі роки – кардинально змінити ситуацію з дорогами в столиці", - підкреслив мер Києва та додав, що у планах столичної влади на цей рік відремонтувати не менше ніж 300 кілометрів доріг.

З представниками Світовій асоціації автомобільних магістралей столична влада обговорила низку важливих питань. Зокрема, питання безпечності доріг та створення комфортної транспортної інфраструктури, передає прес-служба Кличка.

Також Кличко запевнив, що Київ буде надійним партнером Асоціації. “Ми домовились, що у нас буде лист питань і завдань на наступний рік, і світова Асоціація буде нам допомагати”, - наголосив Кличко.

У свою чергу, у Світовій асоціації автомобільних магістралей відзначили, що раді вітати українську столицю серед членів організації.

“Я радий передати вам цей сертифікат членства тому, що я знаю, як серйозно працює Київ над оновленням дорожньої та транспортної інфраструктури”, - сказав заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль.

Він також пояснив, що Україна продемонструвала свою зацікавленість у співпраці з організацією, проте на співпрацю із Києвом у Світовій асоціації автомобільних магістралей покладають особливі надії.

«Україна справді демонструє свою зацікавленість, і вже стала активним членом технічного комітету Асоціації. Було відновлено зацікавленість з боку міністра інфраструктури, від міста. Ми вважаємо, що дуже важливо, щоб великі міста були членами Асоціації. Тому ми раді, що Київ приєднався до організації”, - зазначив заступник генсекретаря Асоціації Робін Себіль.

Також сторони домовилися, що вже наприкінці жовтня у Києві відбудеться міжнародний семінар Світової асоціації автомобільних магістралей.

Світова асоціація автомобільних магістралей - це міжнародна некомерційна асоціація, що здійснює свою діяльність в сфері автомобільного транспорту та дорожньої інфраструктури. Рішення про заснування Асоціації було ухвалене на I-му Міжнародному дорожньому конгресі в Парижі понад 100 років тому - в 1908р.

Основними завданнями Асоціації є сприяння інтеграції мереж автомобільних магістралей країн у світову мережу. Її розвиток, обмін досвідом та впровадження новітніх технологій будівництва, ремонту і утримання автомобільних доріг у країнах-членах організації.

На сьогодні у складі Асоціації є представники зі 142 країн світу, зокрема 121 уряд. До прикладу, уряди таких країн, як Австрія, Бельгія, Канада, Китай, Японія, Франція, Німеччина, США. Україна приєдналася до організації у 1995 році. Тепер окремим суб‘єктом Асоціації стала і українська столиця.