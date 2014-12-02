У Києві молодь перекрила Хрещатик, вимагаючи уваги влади

Згідно з інформацією, розміщеною на сторінці у соцмережі, молодь спочатку зібралась на вулиці Банковій, де знаходиться Адміністрація президента, щоб згадати події 1 грудня 2013 року, коли силовики побили протестувальників.

Потім мітингувальники вирушили на Майдан Незалежності та перекрили Хрещатик.

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Вони пообіцяли, що блокуватимуть рух центральної вулиці Києва лише до 23 години 1 грудня, проте зазначили, що такі акції будуть повторюватись, якщо влада не буде дослухатися до їхніх вимог.

Як повідомляє Варта Києва, мітингувальники хочуть від влади оновлення керівництва країни, звітування про те, скільки коштів і куди саме виділяється на АТО, подолання корупції.

"Гріючись, студенти стрибали та співали пісню "Воины света", - зазначено у повідомленні.