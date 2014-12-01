Порошенко на виборах підтримала б майже половина киян, Яценюка тільки 7% - опитування

Про це свідчать результати опитування, проведеного "Українським демократичним колом" на замовлення "Обозревателя".

Згідно з опитуванням, кількість мешканців Києва, які не відмовилися б від участі у президентських виборах наприкінці листопада 2014 року, становить 85,3% (сума відсотків відповідей "Упевнений, що братиму участь" і "Скоріше за все, братиму участь").

Так, Петра Порошенка готові підтримати 47,3% від тих, хто не відмовився б від участі в голосуванні. За Арсенія Яценюка віддали б свої голоси 6,8%, за Анатолія Гриценка - 5,7%, за Олега Тягнибока - 5,1%, за Дмитра Яроша - 3,2%.

Читайте такожОпитування: роботу президента і прем'єра схвалюють близько половини українцівЩо стосується виборів до Верховної Ради, то якби вони відбувалися в кінці листопада, від участі в них не відмовилися б 83,3% опитаних (сума відсотків відповідей "Упевнений, що братиму участь" і "Скоріше за все, братиму участь"). При цьому реальна явка київських виборців була б нижчою.

Найбільше голосів населення Києва віддало б за "Блок Петра Порошенко" - 31% від тих, хто не відмовився б від участі в голосуванні. Об'єднання "Самопоміч" підтримали б 14% потенційних виборців, партія "Народний фронт" - 13,4%, ВО "Свобода" - 6,8%, "Громадянська позиція" - 5,6%.

Довідка. "Українське демократичне коло" провело репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення міста Києва з 21 по 27 листопада 2014 року. Методом стандартизованого інтерв'ю за місцем проживання (у будинку респондента) опитано 625 респондентів у віці від 18 років.

Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з імовірністю 0,95 не перевищує ± 3,9%.

Як повідомлялося раніше, на виборах Президента України 26 травня за Петра Порошенко в Києві проголосувало 64,10%, або 884 638 виборців.

На дострокових парламентських виборах голоси розподілилися наступним чином: "Блок Петра Порошенко" - 23,95%, об'єднання "Самопоміч" - 21,39%, "Народний фронт" - 18,70%, ВО "Свобода" - 7,10%, ВО "Батьківщина" - 5,22%.