Громадське обговорення тарифів на проїзд у транспорті Києва триватиме до 28 грудня

З 28 листопада по 28 грудня триває громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

Свої пропозиції та зауваження можна залишати на порталі Київської влади: http://projects.kievcity.gov.ua/

Читайте такожКиївська влада вирішила підняти плату за проїзд до 3-4 гривень

Згідно з інформацією сайту, в обговоренні уже взяли участь понад 330 осіб, запропоновано 100 редакцій/пропозицій.

З текстом проекту розпорядження можна ознайомитись за посиланням: https://kievcity.gov.ua/news/18808.html