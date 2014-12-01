Громадське обговорення тарифів на проїзд у транспорті Києва триватиме до 28 грудня
Згідно з інформацією порталу столичної влади, в обговоренні уже взяли участь понад 330 осіб, запропоновано 100 редакцій/пропозицій.
З 28 листопада по 28 грудня триває громадське обговорення проекту розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».
Свої пропозиції та зауваження можна залишати на порталі Київської влади: http://projects.kievcity.gov.ua/
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Згідно з інформацією сайту, в обговоренні уже взяли участь понад 330 осіб, запропоновано 100 редакцій/пропозицій.
З текстом проекту розпорядження можна ознайомитись за посиланням: https://kievcity.gov.ua/news/18808.html