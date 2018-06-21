КМДА: За травень в столиці зняли півтори тисячі незаконних рекламних засобів

Протягом травня у столиці демонтовано 1516 незаконних рекламних засобів (РЗ), серед яких 968 одиниць демонтували їхні власники.

Так, було демонтовано наступні типи РЗ у кількості: банер – 311; вивіска – 339; електронне табло – 17; конструкція на даху – 10; кронштейн – 175; лайтпостер, що стоїть окремо, – 78; лайпостер на фасаді – 5; прапор, прапорець – 8; тимчасова виносна спеціальна конструкція – 199; тумба, що стоїть окремо, – 50; транспорт – 4; холдер – 247; щит на фасаді – 9; щит, що стоїть окремо, – 64, передає прес-служба КМДА.

«Позитивна тенденція продовжується – власники рекламних засобів стають більш відповідальними, і ми це бачимо зі статистики: кількість демонтованих ними конструкцій зростає. Також окремо хотів би зауважити, що продовжується демонтаж так званих брендмобілів. Наразі їх у межах міста залишилось близько 10, при тому, що ще нещодавно було близько 200 таких «тачанок». І нагадаю, що вже до кінця року кількість саме реклами «на ногах» – наземної, зменшиться до 4390 одиниць. Тож ми рухаємось далі на зло ворогам та на радість друзям. І окрема вдячність соціально відповідальному бізнесу. Гарному Києву бути», – прокоментував заступник голови КМДА Олексій Резніков.

Нагадаємо, що нові Правила розміщення рекламних засобів у Києві (стосуються всіх типів реклами, у тому числі й фасадної) уточнюють дозволені та заборонені формати конструкцій і їхні розміри. Кількість нульових зон, де реклама заборонена зовсім, теж збільшена.

Особлива увага приділена безпеці пішоходів і водіїв – рекламні конструкції не повинні перешкоджати пішохідному руху та перекривати знаки дорожнього руху, розміщуватись у місцях концентрації ДТП тощо.

Окрім того, згідно із документом, у розміщенні рекламних конструкцій має використовуватись радіальний підхід із відстанями від 40 до 150 метрів залежно від їхнього розміру: між найменшими форматами (сіті-лайтами) від 40 метрів і до 150 метрів між великими форматами (біл-бордами).

Серед іншого збільшено кількість нульових зон, де взагалі розміщення будь-яких РЗ заборонено. Також правила включають уточнення дозволених і заборонених форматів конструкцій і їхніх розмірів. Наприклад, під табу потрапили такі типи РЗ як перетяжки над дорогами.

Завдяки впровадженню і реалізації Схеми розміщення наземних рекламних засобів (стосуються винятково наземної реклами), кількість наземних рекламних засобів зменшиться до 4390 одиниць на всю територію Києва, при тому, що наразі у місті понад 7000 наземних конструкцій.

Довідково.

Звітність про роботу КП «Київреклама» можна отримувати за посиланням. Також на сайті комунального підприємства можна перевірити законність тієї чи іншої рекламної конструкції та долучитися до проекту «Я – інспектор».

Окрім того, за ініціативи начальника управління з питань реклами Олександра Смирнова впроваджено реєстр включених на демонтаж РЗ. Із відповідним переліком, який оновлюється кожні три дні, можна ознайомитись за посиланням.