Київським школярам дали три тижні зимових канікул

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Київської міськдержадміністрації з посиланням на заступника голови КМДА з гуманітарних питань Ганну Старостенко.

Читайте такожУ КМДА розповіли, скільки зможуть заощадити на продовженні шкільних канікул до 1,5 місяців

«У зв’язку із введеним режимом економії теплової енергії у столиці міська влада вимушена продовжити тривалість зимових канікул до трьох тижнів – з 27 грудня 2014 року до 18 січня 2015 року. Протягом додаткового тижня канікул Київ зможе заощадити 5 млн грн. Це дозволить зігріти школи у більш холодний період, який традиційно припадає на кінець січня – початок лютого», – пояснила вона.

Старостенко зауважила, що шкільна програма буде виконана за рахунок її ущільнення.