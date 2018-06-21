Кличко: «Наша мета – збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі»

За словами Віталія Кличка, в Україні немає спеціальних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації знахідок на Поштовій площі.

Мер столиці Віталій Кличко закликав депутатів Київради ухвалити проект рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі.

Про це він заявив на початку сесії міськради. За словами мера, таке рішення назріло у зв’язку із провалом голосування минулого тижня питання щодо створення музею на Поштовій, повідомляється на офіційному сайті КМДА.

Віталій Кличко наголосив, що новий проект рішення напрацьований спільно із головою фракції «Об’єднання «Самопоміч» Сергієм Гусовським та підтриманий майже всіма фракціями Київради.

«Щоб не було спекуляцій і непотрібного популізму, хочу наголосити: мета цього документу – збереження артефактів, знайдених під час розкопок, продовження археологічних робіт та організація на цьому місці публічного простору! – заявив Віталій Кличко. – Ухвалення цього рішення дозволить – виключно у рамках закону – продовжити археологічні дослідження із подальшою музеєфікацією знахідок на Поштовій. Аби зберегти археологічні артефакти для майбутніх поколінь».

Документом, зокрема, пропонується залучити міжнародних експертів і фахівців із археології та консервації до проведення археологічних розкопок та визначити об’єкти культурної спадщини, які підлягають консервації та музеєфікації на місці. А також – провести відкритий міжнародний конкурс із музеєфікації артефактів та організації публічного простору на Поштовій площі.

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За словами Віталія Кличка, в Україні немає спеціальних установ та можливостей для здійснення кваліфікованої консервації та музеєфікації знахідок на Поштовій площі. Тому проект рішення передбачає створення у сфері управління КМДА комунального закладу «Центр консервації предметів археології». Також Віталій Кличко наголосив на необхідності розробки нового проекту укріплення об’єкту розкопок.

«Існуючі конструкції потрібно зміцнювати, оскільки є реальна небезпека не тільки для археологів, а і для киян, які приходять відпочивати на Поштову площу», – зазначив мер. Він нагадав, що управління збереження історичного середовища та охорони об’єктів культурної спадщини Департаменту культури КМДА внесло припис про припинення будь-яких робіт на ділянці.

«А щодо різноманітних закидів: ніби-то Кличку потрібен торговий центр і так далі, додам: визначення інвестора, будівництво там розпочалося не при Кличку. І наземна частина будівлі вже зведена. Інвестор, який би він не був, вкладав, за зобовязаннями, кошти також у реконструкцію Поштової площі. Тому, перше: якщо зараз розривати договір, доведеться повертати сотні мільйонів гривень! У когось вони є? І друге: хто візьме на себе відповідальність, якщо через неукріплені конструкції там все завалиться і постраждають люди? Є бажаючі взяти на себе відповідальність за втілення таких «альтернативних» пропозицій? Не на словах, а задля практичного втілення проекту?» – сказав Віталій Кличко.

Він закликав депутатів ухвалити виважене рішення, яке дозволить у рамках закону продовжити розкопки і зберегти знахідку.

Пізніше Київрада підтримала рішення щодо створення музею на Поштовій площі - за нього проголосувало 68 депутатів.