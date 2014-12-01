У Ахметова знову вирішили відновити почергове відключення електроенергії в Києві

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПАТ "Київенерго". Наголошується, що відновлення системи аварійних відключень буде проводитися з метою забезпечення життєздатності об'єднаної енергосистеми України "в умовах дисбалансу між споживанням і виробництвом електроенергії".

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Зазначається, що графіки аварійних відключень в столиці будуть застосовуватися виключно для промислових підприємств та організацій, які не належать до сфери життєзабезпечення, соціального та житлового фонду.

"Головною причиною застосування графіків є те, що об'єднана енергосистема України є енергодефіцитною через нестачу запасів вугілля на складах теплових електростанцій та позапланової зупинки енергоблоку Запорізької атомної станції", - пояснюють в "Київенерго".

Наголошується, що для часткового покриття дефіциту потужності в об'єднаній енергосистемі України додатково введено в роботу енергоблок №2 на ТЕЦ-6.

"Почергове застосування графіків аварійних відключень для зменшення рівня навантаження на енергосистему передбачає їх застосування не більш ніж на 2 години для кожного окремого споживача", - наголошується в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, графіки аварійних відключень в Києві застосовувалися раніше у вересні цього року.