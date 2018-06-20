Кличко: вже сім київських пляжів мають міжнародну відзнаку «Блакитний прапор»

Уже сім київських пляжів мають міжнародну відзнаку «Блакитний прапор». Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції капітально відремонтованих пляжів «Венеція» та «Молодіжний» у столичному Гідропарку.

За словами мера, цього року у Києві функціонують 13 муніципальних пляжів, де можна купатися і відпочивати у літню спеку. Усі вони отримали санітарні паспорти, які будуть дійсними протягом сезону. Також облаштовані 17 зон відпочинку біля води без купання, передає прес-служба Кличка.

«Сьогодні, наприклад, пляжі «Венеція» та «Молодіжний», які ми інспектуємо – це зразки сучасних, безпечних та комфортних пляжів. Тут встановлені нові душові, кабінки для перевдягання, лави, освітлення, вбиральні, облаштовані спортивні майданчики. Це новий, значно комфортніший, формат відпочинку для киян», – зазначив Віталій Кличко.

Цього року також завершено капітальний ремонт на пляжах «Вербний», «Галера», «Чорторий». Велику увагу на усіх пляжах приділено безпеці. За дотриманням безпеки на воді слідкують 150 лайфгардів на 25 рятувальних постах. Усі рятувальники проходять підготовку, регулярно вдосконалюють свої професійні навички.

Віталій Кличко наголосив на тому, що вже сім київських пляжів мають міжнародну відзнаку «Блакитний прапор». У 2017 році міжнародну екологічну відзнаку «Блакитний прапор» отримали пляжі – «Дитячий», «Золотий» і «Пуща-Водиця». А цього року цей міжнародний сертифікат якості отримали і «Венеція», «Молодіжний», «Галера» та «Веселка».

«Сьогодні ми підіймаємо символічний «Блакитний прапор» на пляжі «Венеція». Це означає, що пляж відповідає усім міжнародним критеріям та вимогам. Йдеться і про якість води, і про комфорт та безпеку на пляжі, екологічний менеджмент, рівень сервісу. І особливою гордістю для нас є те, що Київ – єдине місто в Україні, де міські пляжі отримали таку відзнаку», – підкреслив мер столиці.

Крім цього, за словами Віталія Кличка, створено і умови для комфортного відпочинку на київських пляжах людей із інвалідністю. На пляжах «Дитячий», «Золотий» та «Пуща-Водиця» вже є спеціальні крісла-амфібії для купання. Також працює персонал, який допомагає людям з обмеженими можливостями.

За результатами інспекції мер столиці доручив здійснити озеленення зон відпочинку біля пляжів. А також – встановити обмежувальні стовпчики, аби покласти край безконтрольному в’їзду автомобілів на територію зон відпочинку.