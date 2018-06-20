У Києві представили нове пальне від Shell V-Power в Україні

У суботу, 16 червня, історичний центр Києва на декілька годин перетворився на трасу Формули 1 - на Контрактовій площі у столиці відбулося «ЗАПАЛЬНЕ ШОУ, органзіоване всесвітньо відомим паливним брендом Shell. Головною подією шоу став показовий дрифт легендарного пілота Марка Жене на Ferrari

Захід був присвячений виходу на український ринок оновленого преміального автомобільного пального Shell V-Power з потужною технологією Dynaflex.

Протягом усього дня на великій території в самісінькому центрі столиці працювали спеціальні зони, в яких на чисельних відвідувачів чекали безліч розваг і сюрпризів.

Наприклад, у зоні інновацій і віртуальної реальності можна було зануритися у світ Shell та Ferrari і спробувати себе в ролі водія боліда Формули 1 на автосимуляторі; в ексклюзивних фотозонах - зробити фото на пам’ять та отримати подарунки. Заряд адреналіну подарувало шоу велобайків, мотоциклістів та автогонщиків, а драйву і енергії додали виступи відомих українських гуртів, що виступали на головній сцені.

В одній з основних локацій – “Зоні якості пального” – усі бажаючі могли поспілкуватися із вченими Shell і дізнатися про секрети нового пального Shell V-Power з технологією Dynaflex. За словами спеціалістів, оновлене пальне містить майже на 40% більше молекул чищення та допомагає видалити до 80% відкладень, що знижують ефективність двигуна.

Під час прес-конференції науковець Shell у сфері паливних технологій Shell Джоан Сміт розповіла, що робота над новою ефективною формулою Shell V-Power з технологією Dynaflex тривала 5 років.

На 132 АЗС Shell в Україні нове пальне можно придбати вже з 16 червня. Найцікавішим є те, що бензин та дизель V-Power, яке можно придбати на Shell на 99% складається з тих самих компонентів, що і пальне, яким заправляють боліди команди Ferrari на гонках чемпіонату Формули 1. Отже, українці мають можливість користуватися продуктом, перевіреним на найвищому професійному рівні в запеклих умовах змагань головних перегонів планети.

Співробітництво Shell і Scuderia Ferrari почалося ще p 1940-х роківі з того часу є гордістю обох компаній. Пілоти «Червоної скудерії», як називають команду Ferrari прихильники автоспорту, виграли 12 водійських чемпіонатів Формули 1 і 10 разів завоювали Кубок конструкторів на болідах, заправлених пальним Shell.

Родзинкою шоу від компанії Shell став виступ іспанського гонщика - кваліфікаційного пілота Scideria Ferrari F1 Марка Жене.

«Київ став дуже популярним в Іспанії, адже нещодавно саме тут іспанський «Реал» досяг тріумфу у Лізі чемпіонів з футболу, - зазначив легендарний пілот. - Для мене велика честь бути тут, в Україні і представити потужності, на які здатен Ferrari з силою технологій Shell V-Power. Не кожен день можна робити щось подібне у центрі міста».

Іспанець ефектно проїхався по треку, підготовленому організаторами, на спортивному авто FerrariSpider 488, рев мотору якої було чути за межами Контрактової площі.

До речі, з 18 червня на АЗС Shell стартувала нова національна акція в підтримку нового палива: при заправці від 25 л Shell V-Power c технологією Dynaflex кожен клієнт отримує гарантований миттєвий подарунок. А якщо зареєструвати код з акційної чека на сайті shellsmart.com.ua, то можна виграти поїздку на справжню Формулу 1, на фінал автоперегонів в Абу-Дабі.

«Shell постійно працює над вдосконаленням ефективністіпального і покращенням всіх наших послуг для клієнтів. Завдяки довготривалому співробітництву з Shell та Ferrari ми можемо робит це ще краще. Оновлений Shell-V Power з технологією Dynaflex розроблений для високої продуктивності та ефективності двигуна і ми даємо українським водіям нові можливості руху завдяки ефективність роботи двигунів», - зазначив генеральний директор Shell в Україні Петер Керекдярто.