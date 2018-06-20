Київ підписав з компанією Visa угоду про партнерство та співробітництво

Віталій Кличко пояснив, що столична влада підтримує перехід на електронні платежі, адже це дозволить економити час, зменшити махінації при оплаті, забезпечити прозорість і контроль за надходженнями і витратами міського бюджету.

Київська міська державна адміністрація підписала з компанією Visa угоду про партнерство та співробітництво.

Від КМДА документ підписав мер столиці Віталій Кличко, повідомляється на сайті klichko.org.

“Сьогодні ми підписуємо цю угоду про партнерство та співробітництво між компанією Visa та Київською міською державною адміністрацію. А вже завтра наші команди розпочнуть спільну роботу над впровадженням нових сервісів та створенням інноваційних міських проектів”, - заявив Кличко під час церемонії підписання документу.

Міський голова нагадав, що вже більше трьох років столична влада активно розбудовує цифрову міську інфраструктуру, запроваджуючи систему технологічного управління містом KYIV Smart City. І безготівкові платежі – один з важливих напрямків цієї роботи.

“Сьогодні кияни можуть оплачувати безконтактно прохід в метро. А також здійснювати розрахунки за допомогою технологій PayPass, Google Pay, Apple Pay. Київ став 5-м містом у світі, яке запровадило прохід в метро за допомогою безконтактних платіжних карток”, - зауважив Кличко.

Також кияни мають можливість здійснювати безготівкову оплату за комунальні послуги. Більше 300 тисяч мешканців міста сплачують за послуги ЖКГ онлайн - через електронні сервіси та мобільні додатки.

“І це тільки початок. Адже ми постійно розвиваємо проекти Smart City, які поліпшують комфорт, безпеку та якість життя киян. Саме тому для нас важлива співпраця з компанією Visa - одним із найбільших світових провайдерів електронних фінансових послуг. Адже це дає нам нові можливості для розбудови системи безготівкових розрахунків у місті”, - наголосив Кличко.

У свою чергу в.о. глави регіону СНД і Південно-Східної Європи компанії Visa Дмитро Крепак зазначив, що компанія зацікавлена працювати у столиці України та розповів про напрямки діяльності, які впроваджуватимуться у місті.

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"Ми підтримуємо місто Київ у прагненні втілювати нові технології та покращувати якість життя громадян. Наша компанія має великий досвід у впровадженні великих програм у європейських столицях. Прикладом може бути Лондон. Там до 50 відсотків операцій розрахунків у транспорті відбувається безготівковим шляхом", - зазначив Крепак.

Віталій Кличко пояснив, що столична влада підтримує перехід на електронні платежі, адже це дозволить економити час, зменшити махінації при оплаті, забезпечити прозорість і контроль за надходженнями і витратами міського бюджету. Саме тому місто виходить на новий етап розвитку інфраструктури безготівкових платежів в рамках програми Сashless Сity.

“Безготівкове місто отримує більше податкових надходжень, адже ми виводимо економіку з тіні. Ми також можемо отримувати дані, які дозволять дізнатись більше про потреби громадян і створювати ті сервіси, які їм потрібні, - сказав Кличко. - Місто без готівки - це і зменшення витрат на управління грошовими коштами. Це ефективні управлінські процеси. І найголовніше, - це підвищення якості життя громадян”, - підкреслив мер.