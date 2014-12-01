У Києві без опалення та гарячої води залишаються 16 будинків

Як повідомили в прес-службі ПАТ "Київенерго", це споживачі в Деснянському (8), Святошинському (5) та Солом'янському (3) районах.

Читайте такожКиянам вже встановлюють у будинках лічильники та регулятори тепла

Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади "Київенерго". Компанія ліквідує пошкодження в опалювальний період на мережах не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання - не більше трьох діб.

У період з 6.00 28 листопада по 6.00 1 грудня в результаті усунення 73 ушкоджень підключені 366 споживачів.