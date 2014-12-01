У Києві без опалення та гарячої води залишаються 16 будинків
10:18, 01 грудня 2014Київ
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У Києві на сьогоднішній ранок в результаті пошкоджень на теплових мережах, без централізованого опалення та/або гарячого водопостачання залишаються 16 будинків.
У Києві без опалення залишаються 16 будинків \ фото УНІАН
Як повідомили в прес-службі ПАТ "Київенерго", це споживачі в Деснянському (8), Святошинському (5) та Солом'янському (3) районах.
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Ліквідацією пошкоджень займаються аварійно-відновлювальні бригади "Київенерго". Компанія ліквідує пошкодження в опалювальний період на мережах не більше ніж за добу, а на мережах гарячого водопостачання - не більше трьох діб.
У період з 6.00 28 листопада по 6.00 1 грудня в результаті усунення 73 ушкоджень підключені 366 споживачів.
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