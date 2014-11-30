Київська влада вирішила підняти плату за проїзд до 3-4 гривень

Київська міська державна адміністрація на своєму офіційному інтернет-порталі опублікувала текст проекту розпорядження «Про встановлення тарифів на перевезення пасажирів і вартості проїзних квитків у міському пасажирському транспорті, який працює у звичайному режимі руху».

Згідно з проектом, вартість разового проїзду в автобусі, трамваї, тролейбусі та фунікулері зросте до 3 гривень, у метрополітені та міській електричці - до 4 гривень.

Проект також встановлює вартість проїзних квитків на зазначені вище види транспорту і визначає порядок використання пластикових безконтактних карток.

Так, проїзний квиток на чотири види транспорту терміном дії в один місяць буде коштувати 550 гривень. Місячний проїзний на метро обійдеться пасажиру в 300 гривень. Проїзний на місяць в автобусі, тролейбусі, трамваї або на фунікулері буде коштувати 130 гривень, у міській електричці - 150 гривень.

Читайте такожВартість проїзду у столичному метро не буде вищою за 4 гривні - НіконовПроектом також передбачено, що кількість поїздок, яка може бути одноразово придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 50 одиниць. Загальна кількість поїздок, яка може бути придбана на пластикову безконтактну картку, не може перевищувати 100 одиниць.

Термін дії пластикової безконтактної картки становить 6 місяців з дати придбання або останнього поповнення, незалежно від кількості невикористаних поїздок. При цьому вартість невикористаних поїздок, що залишилися на пластиковій безконтактній картці, термін дії якої закінчився, не повертається.