Кличко: в Конституції України має бути зафіксована децентралізація

Він нагадав, що протягом кількох років впроваджуються такі інструменти місцевої демократії, як електронні петиції, громадські бюджети.

Необхідно невідкладно внести до Конституції зміни, які мають зробити децентралізацію та її досягнення незворотніми. Про це мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко заявив під час виступу на ХІV Українському муніципальному форумі.

Він також звернувся до Президента Петра Порошенка з проханням сприяти прискореному розгляду і ухваленню законопроекту «Про засади адміністративно-територіального устрою України», передає прес-служба Кличка.

«Це, як ми сподіваємося, забезпечить умови для логічного завершення реформи. Одним з найгарячіших питань залишається і ухвалення нового закону «Про службу в органах місцевого самоврядування». Новий його проект розроблений за участі АМУ та нещодавно зареєстрований. Він містить підходи, які мають забезпечити нову якість нашої роботи для громадян, - заявив Кличко. - Крім того, він дозволить владі на місцях, залежно від можливостей, визначати привабливі умови праці для залучення найкращих фахівців на роботу. Новий закон «Про державну службу» вже два роки, як набув чинності, і зволікання з ухваленням прогресивного закону для місцевого самоврядування виглядає несправедливим», - підкреслив мер Києва.

Цьогорічний муніципальний форум присвячений питанням місцевої демократії, залученню громадян до вирішення актуальних проблем та завдань місцевого розвитку.

Як зазначив мер столиці, Київ, Україна в цій сфері ефективно співпрацюють з багатьма іноземними партнерами, переймаючи найкращій досвід. Зокрема, у форумі беруть участь фахівці з Норвегії. За словами Кличка, саме норвежці мають позитивним досвід в консолідації територіальних громад. Сьогодні, підкреслив голова АМУ, в Україні відбуваються подібні процеси, але їх слід прискорювати.

«Наші міста, зокрема й Київ, мають майже 20-річний досвід ухвалення та дотримання статутів територіальних громад. І сьогодні необхідно посилювати роль статутів у правовому регулюванні питань місцевої демократії. Тому актуальним є відповідний законопроект, який розробляє за нашої участі комітет Верховної Ради з питань місцевого самоврядування. І ми розраховуємо на його якнайскоріший розгляд та ухвалення в парламенті», - зазначив Кличко.

Він нагадав, що протягом кількох років впроваджуються такі інструменти місцевої демократії, як електронні петиції, громадські бюджети. В Києві, наприклад, на громадський бюджет передбачено цього року 150 мільйонів гривень. І реалізовується чимало проектів, які отримали фінансування минулого року.

«Ми продовжимо застосовувати найкращий досвід розвинених демократичних країн, досвід наших партнерів. Але, відзначу, в нас теж є успіхи, якими ми готові ділитися, поширювати їх, - заявив голова АМУ. - Зокрема, переконаний, велика перспектива в подальшому запровадженні технологій електронного врядування».

Під час форуму презентують напрацювання системи технологічного управління містом KYIV SMART CITY, яку запровадили в Києві кілька років тому та постійно вдосконалюють.