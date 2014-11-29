Кияни організували толоку в спаленому кінотеатрі "Жовтень" (фото, відео)

Сьогодні, 29 листопада, столичні активісти провели прибирання у спаленому кінотеатрі "Жовтень".

Акцію назвали "Місяць без "Жовтня".

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Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля зазнала значних пошкоджень.

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За підозрою у підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів 20-ти і 24-х років. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вони перебувають під домашнім арештом.