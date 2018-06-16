У центрі Києва з 18.00 і до закінчення масових заходів 17 червня перекриють рух транспорту

Серед інших масових заходів у столиці в неділю заплановано проведення Маршу рівності представників ЛГБТКІ-спільноти.

У центрі столиці у зв’язку із проведенням масових заходів сьогодні з 18.00 і до 17 червня, до закінчення заходів перекриють рух транспорту.

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Про це повідомляється на сайті поліції Києва, однак не уточнено, які саме проводитимуться заходи.

Згідно з повідомлення, рух буде перекрито на таких ділянках доріг:

від перехрестя бульвару Т. Шевченка — вул. Леонтоновича до перехрестя бульвару Т. Шевченка – вул. Хрещатик;

від перехрестя вул. Б. Хмельницького – вул. Миколи Лисенка до перехрестя вул. Хрещатик – вул. Б. Хмельницького;

від перехрестя вул. Володимирська – вул. Прорізна до перехрестя вул. Володимирська – вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Хрещатик – вул. Михайлівська до перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. П. Скоропадського;

від перехрестя вул. Басейна – вул. П. Скоропадського в напрямку вул. Хрещатик;

від перехрестя вул. Шота Руставелі – вул. Рогнідинська в напрямку вул. Великої Васильківської;

від перехрестя вул. Велика Васильківська – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Антоновича в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Володимирська в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Саксаганського – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Тарасівська в напрямку вул. Льва Толстого;

від перехрестя вул. Льва Толстого – вул. Саксаганського в напрямку вул. Льва Толстого.

Рух автотранспорту з вул. Круглоуніверситетської здійснюватимуться вул. Басейною (реверсивний рух).

Як повідомляв УНІАН, серед інших масових заходів у столиці в неділю, 17 червня, заплановано проведення Маршу рівності представників ЛГБТКІ-спільноти.

Цьогорічний маршрут акції буде аналогічним з минулорічним: від вулиці Богдана Хмельницького — біля головного корпусу Національного університету імені Тараса Шевченка — площа Льва Толстого.