Кличко доручив обстежити території районів Києва для виявлення старих покинутих авто

11:59, 16 червня 2018
Київ
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Кличко доручив обстежити території районів для виявлення старих покинутих авто \ kiev.klichko.org

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"Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є  власником авто", - сказав він в ефірі телеканалу "NewsOne".

Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, зауважив міський голова, то з часом автівки слід утилізувати на металобрухт.

Відповідно до окремого доручення мера, глави районів міста мають забезпечити перевірку балансових територій з метою виявлення покинутих транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва.

Зокрема, очільник Святошинської райдержадміністрації столиці Володимир Каретко вже провів робочу нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації щодо зазначеного питання та затвердив план обстеження балансових територій району.

Нагадаємо, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старому покинутому авто, внаслідок якого постраждали чотири дитини.

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Теги: #автомобілі#Віталій Кличко