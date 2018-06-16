Кличко доручив обстежити території районів Києва для виявлення старих покинутих авто

Він зазначив, що якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані і на ньому відсутні номерні знаки, то є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик.

Мер Києва Віталій Кличко доручив здійснити обстеження територій в усіх районах столиці з метою виявлення старих покинутих автомобілів. Читайте такожУ Києві після поранення дітей від вибуху покинуті автівки забиратимуть на штрафмайданчики "Якщо автомобіль знаходиться в жахливому стані, ми бачимо, що на ньому відсутні номерні знаки, у нас є всі підстави, щоб евакуювати його на штрафмайданчик до з'ясування, хто є власником авто", - сказав він в ефірі телеканалу "NewsOne". Якщо ж власників таких автомобілів не знаходять, зауважив міський голова, то з часом автівки слід утилізувати на металобрухт. Відповідно до окремого доручення мера, глави районів міста мають забезпечити перевірку балансових територій з метою виявлення покинутих транспортних засобів у термін до 2 липня 2018 року. Відповідальним на рівні міської адміністрації визначено заступника голови КМДА Петра Пантелеєва. Зокрема, очільник Святошинської райдержадміністрації столиці Володимир Каретко вже провів робочу нараду з керівниками структурних підрозділів адміністрації щодо зазначеного питання та затвердив план обстеження балансових територій району. Нагадаємо, 14 червня на вулиці Чорнобильській у Святошинському районі стався вибух в старому покинутому авто, внаслідок якого постраждали чотири дитини.

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