У Києві за рік демонтували майже дві тисячі МАФів

Про це заявив директор Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища Дмитро Білоцерковець, повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«На жаль, нам доводиться констатувати, що не всі столичні підприємці дотримуються закону, більше того, деякі з них продовжують встановлювати нові МАФи в столиці всупереч діючому мораторію міської ради на їх встановлення. І таких випадків доволі багато, через що КП «Київлагоустрій» змушений займатися насамперед демонтуванням цих споруд», – сказав він.

Крім того, за його словами, при демонтуванні незаконних МАФів переважна більшість власників цих споруд постійно чинить опір та заважає комунальним службам виконувати свою роботу.

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«У багатьох випадках нам навіть доводиться підключати столичних правоохоронців», – додає Білоцерковець.

Тим не менше, за його словами, працівники КП «Київблагоустрій» з початку року демонтували 1001 споруду, а ще 722 об’єкти було демонтовано районними в Києві державними адміністраціями.

Зокрема, як стверджує Білоцерковець, 58 споруд демонтовано у Голосіївському районі, 26 – Подільському, 43 – Дарницькому, 92 – Деснянському, 89 – Дніпровському, 76 – Оболонському, 27 – Печерському, 221 – Святошинському, 17 - Солом’янському та 73 споруди – у Шевченківському районі.