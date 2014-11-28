Замовником створення веломаршрутів у Києві визначили "Житлоінвестбуд-УКБ"

Відповідне розпорядження підписав голова міськдержадміністрації та мер столиці Віталій Кличко, повідомили УНІАН у прес-службі КМДА.

Згідно з документом, комунальне підприємство має забезпечити розробку та затвердження проектно-кошторисної документації, одержати вихідні дані для проектування, визначити генеральну проектну і підрядну організації.

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Як зазначають у КМДА, роботи будуть виконуватися з огляду на Міську цільову програму облаштування та розвитку велосипедної інфраструктури, що сьогодні була винесена на обговорення громадськості Департаментом містобудування та архітектури. Пріоритетними напрямками для будівництва веломаршрутів є напрямки: Троєщина – Центр, Солом’янка – Центр та маршрут до станції метро «Позняки».

У столиці мають бути облаштовані нові велосипедні доріжки, смуги, вулиці з пріоритетним проїздом велосипедистів. Фінансування проектних та будівельних робіт планується здійснити за рахунок бюджетних коштів. Вартість об’єкту буде визначена після затвердження проектно-кошторисної документації.

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Департамент будівництва і житлового забезпечення, у свою чергу, має подати інвестиційні пропозиції щодо включення вищезазначених робіт до програм економічного та соціального розвитку Києва.