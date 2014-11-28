У Києві створюють робочу групу щодо розвитку Труханового острова

Столична влада разом з громадськістю створює робочу групу щодо розвитку Труханового острова.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час обговорення громадського проекту розвитку і відродження Труханового острова, повідомили УНІАН у прес-службі міського голови.

Кличко наголосив, що Труханів острів є унікальним місцем – це величезний парк у центрі столиці та улюблене місце відпочинку багатьох киян. «Але сьогодні, на жаль, Труханів перебуває в занедбаному стані. Зараз я отримав пропозиції від людей, які не вимагають грошей, а готові вкладати сили і кошти в розвиток острова, але їм потрібні прозорі та зрозумілі правила гри. Ці правила я їм гарантую. Ми будемо співпрацювати, щоби Труханів змінив своє обличчя і став справжньою перлиною Києва. У понеділок вже буде перша зустріч робочої групи, до якої увійдуть представники громадськості, підприємців та КМДА”, - повідомив Кличко.

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Водночас він підкреслив, що жодної забудови острова не повинно бути. “Я люблю Труханів, дуже добре його знаю і можу гарантувати, що в жодному разі забудови острова не буде. Він залишатиметься місцем відпочинку, рекреаційною зоною для киян”, - наголосив Кличко.

Громадська організація «Труханів острів» запропонувала меру проект розвитку острова, який передбачає створення спортивно-розважального парку для активного відпочинку, сучасної інфраструктури для занять різними видами спорту, велодоріжок і велопрокату, бігових доріжок, канатної дороги від арки Дружби народів до Труханового острова, триатлонної бази, екстрім-парку, вейкборду тощо.

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Представники громадськості наголосили, що жодної капітальної забудови їхній проект не передбачає, а також висловили впевненість, що за сприяння столичної влади до Дня Києва у травні 2015 року зможуть реалізувати більшість ідей щодо розвитку Труханового острова.

У свою чергу Кличко висловив готовність надати ініціаторам проекту всебічну підтримку. “Ми раді ініціативам, допомозі й інвестиціям у розвиток Києва. Я гарантував, що особисто буду контролювати всі інвестиційні проекти у місті. Я готовий сприяти проектам, які зроблять столицю комфортним і європейським містом», - сказав Кличко і додав, що оновлений спільними зусиллями Труханів острів буде гарним подарунком киянам до Дня міста.