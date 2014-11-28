Кінотеатр «Жовтень» у Києві підпалили навмисно - міліція

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу в Києві, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, слідчі з самого початку кваліфікували цей злочин як навмисний підпал, але після затримання двох підозрюваних, які пояснили, що не мали бажання підпалювати кінотеатр, а хотіли лише перервати кіносеанс, слідчі прийняли рішення про перекваліфікацію злочину на статтю «хуліганство».

«На мою думку як юриста, там був умисел, але нехай остаточно розбирається суд», - сказав Терещук.

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Як повідомляв УНІАН, пожежа в кінотеатрі «Жовтень» на Подолі сталася ввечері 29 жовтня. Ліквідація пожежі тривала п’ять годин. Будівля зазнала значних пошкоджень.

За підозрою у підпалі кінотеатру правоохоронці затримали двох студентів 20-ти і 24-х років. Згідно з рішенням суду, на час досудового розслідування вони перебувають під домашнім арештом.