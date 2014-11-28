Будівлю Київради можуть перебудувати, щоб зробити її "прозорою" для відвідувачів

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА, головний архітектор Києва Сергій Целовальник.

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"Ідея зробити будівлю Київради максимально відкритою для людей прийшла до нас із Грузії. Щоб люди не проходили через турнікети, охорону, міліцію. Ми розглядали варіанти, поки що ескізні, щоб, можливо, праворуч і ліворуч від входу з'явилися скляні приймальні, а у дворі - зали для обслуговування людей. Але поки що немає жодних конкретних проектів", - сказав Целовальник.