У двох округах столиці 25 січня пройдуть повторні вибори до Київради

Про це УНІАН повідомила член комісії Анастасія Зернова, посилаючись на сьогоднішнє засідання комісії та прийняту постанову про призначення виборів у цих округах.

За її словами, така постанова прийнята, враховуючи, що обрані в цих округах депутати Київради Юрій Левченко та Олександр Супруненко, достроково припинили свої повноваження у зв’язку з реєстрацією їх народними депутатами України.

Зернова зазначила, що виборчий процес починається 4 грудня - не пізніш як за 50 днів до дня голосування.

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За словами Зернової, згідно з чинним законодавством, межі округів не змінюються, водночас КМТВК має сформувати нові дільничні виборчі комісії до 8 січня.

Як повідомляв УНІАН, Супруненко переміг у 216-му мажоритарному окрузі в Києві на виборах до парламенту 26 жовтня, Левченко – у столичному окрузі № 223.

Позачергові вибори Київради проводились в один день з виборами Київського міського голови 25 травня 2014 року, одночасно з президентськими виборами. Тоді Левченко та Супруненко були обрані до Київради у 57-му та 8-му мажоритарних округах.