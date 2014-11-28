Про пішоходний Хрещатик не може бути й мови – головний архітектор Києва

Як передає коресподент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

"Будь-які розмови, що Хрещатик може стати пішохідним, нікчемні. Цього не може бути. Але можна подумати, як його зробити надземним чи підземним", - сказав Целовальник.

За його словами, це питання має бути вирішене в комплексі зі спорудженням меморіалу "Небесній сотні", і з цього приводу вже були розмови з власниками підземних об'єктів на Хрещатику та Майдані Незалежності.

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"Усіх цікавить доля Майдану Незалежності. Під ним знаходиться підприємство "Глобус". Власники його приїхали, привезли з собою архітекторів з Голландії, і ми мали з ними цікаву розмову, цікаві пропозиції і порозуміння", - повідомив Целовальник.