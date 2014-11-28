На конкурс зі створення пам'ятника Небесній сотні надійшли 404 заявки з 18 країн

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив директор Департаменту містобудування та архітектури КМДА, головний архітектор Києва Сергій Целовальник

"1 грудня закінчується прийом заявок на конкурс. Вже надійшло 404 заявки з 18 країн. Понад 60 заявок надійшло з-за меж України", - зазначив Целовальник.

За його словами, впродовж лютого 2015 року конкурсна комісія опрацьовуватиме запропоновані проекти пам'ятника, після чого вони будуть виставлені на суд громадськості.

Целовальник наголосив, що йдеться не лише про сам пам'ятник як скульптурну композицію чи композиції, а про створення так званої "Території гідності" - меморіального комплексу в центрі Києва - на Майдані Незалежності, Хрещатику (до Бессарабської площі), вулиці Інститутській, Європейській площі, вулиці Грушевського.

Читайте такожПорошенко нагородив посмертно трьох іноземців, що загинули на МайданіТакож він зазначив, що буде враховано думку людей, які вже поставили в місцях загибелі майданівців пам'ятні знаки, хрести.

За словами Целовальника, під час громадських обговорень майбутнього меморіалу 40% людей висловилися за вшанування всіх учасників Майдану, 32% - вшанування загиблих "з обох боків", 16% - героїв "Небесної сотні".