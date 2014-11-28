У Києві сьогодні "мінували" кілька станцій метро, ТРЦ і офіс "Київміськбуду"

Як повідомили УНІАН у ВЗГ ГУМВС України в м. Києві, після перевірки не підтвердилася інформація про «замінування» центрального офісу «Київміськбуду» та одного з торговельно-розважальних центрів.

Водночас близько 13.00 на номер «102» надійшов дзвінок про «замінування» на станціях метро «Майдан Незалежності» і «Петрівка», а «слідом прийшла інформація про «мінування» ТРЦ у Дарницькому районі Києва», йдеться в повідомленні.

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«На місця виїхали працівники міліції - слідчо-оперативні групи у повному складі, вибухотехніки та кінологи. Наразі вони проводять обстеження у метро та в торговельно-розважальному центрі. Паралельно правоохоронці проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, що надали неправдиву інформацію», - сказано в повідомленні.

У міліції нагадали, що статтею 259 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) передбачено покарання – від штрафу до позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.