Кличко передав 25 сучасних швидких для потреб екстреної медичної допомоги

Загальна вартість придбаних автомобілів – понад 50 мільйонів гривень.

Мер столиці Віталій Кличко передав 24 нових санітарних автомобілі з сучасним медичним обладнанням для потреб екстреної медичної допомоги столиці. А також – оперативний, спеціально обладнаний, медичний спецавтомобіль для швидкої доставки необхідних ліків чи вакцин.

У модулі авто вбудовано холодильний бокс для зберігання медичних препаратів в умовах низьких температур.

Загальна вартість придбаних автомобілів – понад 50 мільйонів гривень. Вони обладнані усім необхідним для надання первинної екстреної допомоги та сучасним устаткуванням для поверхневої діагностики.

«Такі ж швидкі працюють у Європі. В нових автомобілях все передбачено для комфортної роботи і водія, і медичного персоналу, і для комфортного перебування пацієнта. Вони оснащені найсучаснішим медобладнанням. Європейське місто повинне мати авто швидкої допомоги європейського рівня, – заявив Кличко. - Я дуже радий, що ми знайшли можливість закупити цю нову, вкрай необхідну техніку. І що з кожним роком ми збільшуємо автопарк таких автомобілів», - відзначив мер столиці.

Він нагадав, що впродовж 2016 -2017 років щорічно близько 40 млн грн. виділялось на фінансування екстреної медичної допомоги столиці. У 2016-ому місто передало медикам 100 швидких. Минулого року - 15 спеціальних санітарних автомобілів з сучасним медобладнанням. Також - виконано роботи з капітальних та поточних ремонтів у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва на суму понад 5 млн грн.

Також Віталій Кличко привітав працівників сфери охорони здоров’я столиці з професійним святом – днем медичного працівника, який вони відзначатимуть 17 червня, та вручив найкращим медикам подяки міського голови.

«Ваша щоденна праця надзвичайно важлива. Ви рятуєте здоров‘я та життя людей. Від вашого професіоналізму, умов роботи залежить те, наскільки якісну і вчасну допомогу отримуватимуть кияни. А наше завдання – створити всі необхідні складові для цього, - щоб зміни в системі охорони здоров’я відчували і медичні працівники, і пацієнти. Поступово, крок за кроком, ми робимо все, щоб медична галузь столиці розвивалася, а медики працювали в гідних умовах», - заявив Кличко.

За словами мера, у 2018 році на охорону здоров’я в бюджеті міста передбачено майже 9 мільярдів гривень, що на 600 млн. грн. більше, ніж торік. Ці кошти витратять на збільшення комунальних надбавок для столичних медиків, на ремонти медичних закладів та закупівлю нового сучасного обладнання і спецавтомобілів.