На Оболоні у Києві через прорив трубопроводу зірвало асфальт
10:33, 13 червня 2018Київ
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Вулиця Північна в Оболонському районі перекрита, на ній здійснюються дорожні роботи.
В Оболонському районі столиці усунули масштабний прорив трубопроводу / УНІАН
На вулиці Північній в Оболонському районі столиці в результаті прориву трубопроводу було зірвано частину асфальту.
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Про це повідомляє «112 Україна». Зазначається, що в результаті прориву вулиця була перекрита. Комунальники ліквідували прорив та приступили до ремонту дорожнього покриття.
Машини усе ще змушені об'їжджати вулицю, більшість з них їде по тротуару.
Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 травня в Святошинському районі Києва за адресою Депутатська, 5 прорвало трубу з холодною водою, кілометрові калюжі розтеклися по всій вулиці.
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