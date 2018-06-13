На Оболоні у Києві через прорив трубопроводу зірвало асфальт

10:33, 13 червня 2018
Київ
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В Оболонському районі столиці усунули масштабний прорив трубопроводу / УНІАН

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Про це повідомляє «112 Україна». Зазначається, що в результаті прориву вулиця була перекрита. Комунальники ліквідували прорив та приступили до ремонту дорожнього покриття.

Машини усе ще змушені об'їжджати вулицю, більшість з них їде по тротуару.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 травня в Святошинському районі Києва за адресою Депутатська, 5 прорвало трубу з холодною водою, кілометрові калюжі розтеклися по всій вулиці.

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Теги: #Київ#прорив