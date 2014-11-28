Прокуратура вимагає повернути державі майже 7 га лісу на Київщині

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що у 2007 році на підставі розпоряджень Макарівської районної державної адміністрації ці землі передані громадянам для ведення особистого селянського господарства на території Фасівської сільської ради.

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Однак надання у власність вказаних земель лісового фонду відбулося з порушенням вимог Земельного кодексу України. Зокрема, без дотримання передбаченого законом порядку та без їх обов’язкового вилучення із користування ДП «Макарівське лісове господарство», заявили в прокуратурі.

У зв’язку з цим прокуратура області пред’явила два позови до суду з вимогою визнати недійсними розпорядження райдержадміністрації та витребувати земельні ділянки на користь держави, йдеться в повідомленні.